Usuários deixam de atender telefone e podem perder atendimento_

O diretor da Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, Milton Alves de Faria, faz um apelo para que os pacientes que têm exames e consultas marcadas na policlínica se fiquem atentos e mantenham sempre os celulares ou telefone fixos em condições de receber chamadas. As ligações da equipe da policlínica para os usuários são feitas quando há alguma mudança no dia e horário do retorno para consultas e exames.

Segundo Milton, o paciente deixa em seu cadastro um número de telefone, mas quando o setor de consultas e exames tenta entrar em contato, o paciente, às vezes, não atende. “Muitos nos dizem que não ouviram o telefone chamar ou não atendem porque não conhecem o número. Por isso, fazemos este apelo para que os pacientes que tenham consultas ou exames na policlínica fiquem ligados aos celulares ou ao telefone de casa, e orientem aos familiares também para ficarem atentos. Quando precisamos falar com os pacientes para remarcar consultas e exames, o contato, nem sempre, acontece com êxito”, lamenta o coordenador.

Milton ainda lembra que a ligação, normalmente, é feita através dos telefones fixos da Policlínica – 3345 8298 e 3345 5274, mas pode ocorrer sobrecarga no sistema e os funcionários optarem por ligar de seus celulares particulares para agilizar o processo. “A nossa intenção é que o paciente atenda a chamada. Fazemos de tudo para localizar o paciente, para que ele não perca o atendimento. Mas precisamos que ele fique atento às ligações. Tranquilizamos os pacientes que, quando ligamos, o funcionário, imediatamente, se identifica como da Policlínica. O nosso contato é exclusivo para falar sobre estes assuntos”, esclarece.

Ele ainda explica que quando o paciente não é localizado e não consegue ser avisado a tempo, ele poderá perder o retorno à consulta ou exame. “Além disso, às vezes, não há tempo hábil, de transferir aquele atendimento ou exame para outro paciente que também precisa do médico ou de fazer o exame. Isso prejudica os usuários que estão na fila de espera pelo atendimento”, explica Milton. A Policlínica da Cidadania fica no Estádio Raulino de Oliveira e os procedimentos são agendados pelas Unidades de Saúde.

*Ausência nas consultas*

Outro problema que ocorre com os atendimentos na Policlínica da Cidadania é a ausência nas consultas e exames. Segundo levantamentos da direção, o absenteísmo dos pacientes no mês de outubro, por exemplo, para as consultas foi em torno de 15 %, o que é considerado um índice alto. Foram mais de 1100 pessoas que não compareceram às consultas no último mês. Estas faltas ocorrem em todas as especialidades da Policlínica da Cidadania. Já as ausências para realização de exames ficou em quase 6 %.

O diretor destaca ainda que o mês de outubro teve somente 19 dias úteis e ressalta que é importante o comparecimentos aos agendamentos. “As consultas e exames são programados para atender os usuários e, quando não comparecem, eles tiram a oportunidade de outros cidadãos receberem o atendimento”, reforçou Milton.