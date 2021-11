Operação contou com policiais militares e guardas municipais; dois motociclistas foram parados depois de tentar furar bloqueio

Uma ação conjunta entre agentes da Guarda Municipal e a Polícia Militar apreendeu mais cinco “motos barulhentas”, que estavam trafegando com a descarga livre para intencionalmente fazer barulho acima do permitido. A operação aconteceu em frente ao acesso principal para a Ilha São João, ao longo de toda tarde desta quarta-feira e entrou pelo início da noite. Ao todo, foram abordados mais de 120 veículos.

O combate às chamadas “motos barulhentas” atende um pedido da população, sendo uma das queixas mais frequentes recebidas pelas equipes da Guarda Municipal. Para a operação, foram deslocadas viaturas e motocicletas da Polícia Militar por determinação do comando do 28º Batalhão. “Estamos desde janeiro em um processo de reeducação do trânsito, tentando a todo instante mostrar a importância dos motociclistas andarem dentro da lei, respeitando o próximo. Assim como vamos reforçar a necessidade dos motociclistas que andam corretamente serem respeitados. Temos de separar o joio do trigo”, disse o comandante da Guarda Municipal, João Batista.

Fuga Interrompida

Além das “motos barulhentas”, outras cinco foram paradas por estarem sem placa e três com lacre rompido. Outras sete motos estavam sem retrovisor e duas pessoas acabaram detidas após tentarem furar o bloqueio. Outro motociclista acabou enquadrado no crime de desobediência. “Temos de agradecer muito a Polícia Militar pela parceria, mostrando que a ordem no trânsito é coisa séria e que deve ser levada a sério por todos”, disse Batista.