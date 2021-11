Fundo executou mais de R$ 900 mil em serviços para muros de contenção, recuperação de talude e reparos

O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban) entregou de janeiro a novembro deste ano 44 obras e tem atualmente cerca de 10 frentes de serviço em andamento nos bairros da cidade. Além disso, três novas obras foram licitadas recentemente e mais cinco estão programadas para entrar em licitação. Os investimentos realizados já somam o valor total de R$ 881.612,40, espalhados por 21 bairros do município.

São investimentos feitos na construção de muros de contenções dos mais diversos tipos, como construção de passeio e meio fio e regularização de piso para escoamento pluvial. Outro trabalho relevante, entre outros, é a reparação de telas e telhados em escolas públicas e ginásios municipais de diversos bairros, revitalização de vielas e praças esportivas. “São obras feitas muitas vezes em áreas mais afastadas do Centro da cidade, mas que beneficiam milhares de pessoas. As contenções garantem segurança, bem como as demais obras melhoram a infraestrutura dos bairros”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O diretor presidente do Furban, José Martins de Assis, afirmou que as obras têm preços variados, indo de R$ 5 mil em pequenos reparos até valores que superam a casa dos R$ 100 mil, como no caso das contenções de encostas. “O Furban, com apoio do prefeito Neto, tem tido um olhar cuidadoso com os bairros mais distantes do Centro. Encontramos a manutenção da cidade em situação bem precária e ainda encaramos as dificuldades financeiras. Mesmo assim, já investimos quase R$ 900 mil em obras espalhadas por quase toda a cidade”, destacou.

Obras afastadas do Centro

Entre as 44 obras já finalizadas pelo Fundo Comunitário na atual administração do prefeito Antonio Francisco Neto, estão o muro de contenção em solo cimento e reconstrução de canaleta na Viela Aristides da Silva no Belo Horizonte (R$ 12.812,08); muro de contenção em solo cimento na Rua N. Sra. de Fátima, Vale Verde (R$ 18.165,96); muro de contenção em solo e cimento, com construção de passeio e limpeza de escadaria no final da Rua Isaura Gomes da Silva na Vila Brasília (R$ 25.497,86).

O Furban atuou também na reforma da unidade de esterilização no Cais Aterrado (R$ 7.919,74), na construção de muro misto e passeio na Servidão das Margaridas no Vale Verde (R$ 12.195,73); no muro de contenção na Rua 221-A no Conforto (R$ 40.692,54); na revitalização da Escola Municipal Rubens Machado, no Vale Verde (R$ 59.818,73); na reforma da cobertura da CMEI Cora Coralina, no Belo Horizonte (R$ 5.678,65); e na estabilização de talude no Açude (R$ 37.010,50).

Obras em andamento

O Fundo Comunitário é responsável ainda por obras que estão sendo executadas nos bairros Santo Agostinho, Açude I, Vale Verde, Belo Horizonte, Coqueiros, Jardim Paraíba. Entre elas, a construção do muro de contenção em solo cimento na Rua Castelo, 61, no Santo Agostinho (R$ 42.321,74); muro de contenção em solo cimento grampeado na Av. Francisco Antonio Francisco, 99, Açude I (R$ 28.746,46); muro de contenção na Rua 02 no Belo Horizonte (R$ 17.473,82); finalização da revitalização da Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu no Retiro (R$ 40.389,75).

Entre as obras licitadas estão o muro e restauração de passeio CMEI Pinguinho de Gente na São João (R$ 18.684,59); a contenção de encosta para a estabilização de talude na Rua Nestório, no Belo Horizonte (R$ 97.276,66); reforma da UBSF Jose R. de Souza, na Água Limpa (R$ 48.486,13). Além disso, duas obras importantes para os moradores da Vila Brasília serão licitadas em breve: contenção de encosta em concreto projetado na Rua F (R$ 36.284,81) e a contenção de encosta para estabilização de passeio no Beco Esperança (R$ 19.482,66).