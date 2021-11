Polícia Militar prende suspeitos de tráfico no bairro Eucaliptal

Policiais militares prenderam em flagrante na tarde de domingo, um homem, de 33 anos, e um jovem, de 21, após encontrar drogas em um Celta (prata), na Rua Dom Bosco, no bairro Eucaliptal.

Com o condutor do veículo, de 31 anos, foram encontrados 24 pinos de cocaína. Debaixo do banco do carona foram achadas 14 embalagens de maconha. O condutor não era habilitado e o Celta foi apreendido.

Também não foi apresentado o documento de licenciamento do carro. A Guarda Municipal foi acionada e fez a remoção do veículo para o depósito da prefeitura, até que seja feita a regularização necessária. Foto: Polícia Militar