Evento acontecerá no sábado, dia 4, na Arena Esportiva, e é destinado a crianças e jovens de 8 a 17 anos

A Arena Esportiva de Volta Redonda, no bairro Voldac, abriga nesse sábado, dia 4, o Festival Paralímpico Loterias Caixa. Mais de 120 pessoas se inscreveram para o evento, que é destinado a crianças e jovens de 8 a 17 anos e tem o objetivo de promover a experimentação esportiva.

O festival vai obedecer aos protocolos de prevenção contra a Covid-19. Com isso, durante a realização do festival os participantes deverão utilizar máscara, além de seguir as orientações de higiene e prevenção à Covid-19 orientados pelas autoridades sanitárias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), as vagas foram destinadas prioritariamente para crianças e jovens com um dos quatro tipos de deficiência: física, visual, auditiva ou intelectual.

O Festival

Volta Redonda está entre as quatro cidades do estado do Rio e entre as 70 do país escolhidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio do departamento Desporto Escolar, para sediar o evento.

A programação oferecerá três modalidades por sede e terá duração de 3h30 (das 8h30 às 12h). Em Volta Redonda, foram escolhidas Atletismo, Parabadminton e Parataekwondo – esporte estreante nas Paralimpíadas de Tóquio. Todas as práticas serão disputadas na Arena Esportiva, no bairro Voldac.

Credenciamento

Os participantes deverão fazer o credenciamento no 2º andar da Arena Esportiva de Volta Redonda, atrás das arquibancadas, onde eles receberão uma camisa oficial do evento e serão devidamente identificados com um crachá. Uma equipe da Smel estará prepara para o credenciamento.

Após o credenciamento, os participantes serão direcionados ao setor da pista de atletismo e o responsável ficará na Arquibancada.

Abertura

A abertura oficial do evento será pontualmente às 8h15, com Hino Nacional.

Atividades Práticas

As atividades serão divididas por grupos, de acordo com as idades. O grupo 1 é composto por crianças de 7 a 10 anos; o grupo 2 , de 11 a 13 anos; o grupo 3 de 14 a 17 anos; e o grupo 4 maiores de 17 anos.

Modalidades

•PARABADMINTON – Onde o praticante usa a raquete para impulsionar uma peteca sobre a rede (divisória), tentando derrubar a peteca no chão da quadra do adversário.

•PARATAEKWONDO – Modalidade de luta, onde o praticante deve procurar atacar seu oponente usando prioritariamente o pé. Os principais golpes são os chutes.

•ATLETISMO – Envolve atividades de corridas, saltos, arremessos e lançamentos.

Cada grupo, na sua respectiva modalidade, deverá cumprir os horários estabelecidos das práticas e o intervalo também.

Fotos: divulgação

Secom VR