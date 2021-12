Cia teatral BuZum! faz apresentações para estudantes de Porto Real

Apresentações são voltadas para alunos do Pré I ao 5° Ano e abertas para o público

Com o objetivo de incentivar a leitura entre os estudantes da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT), recebeu nesta quinta, 2, o projeto ‘BuZum!’. O primeiro dia de apresentações ocorreu no Horto Municipal, onde o Buzum! fez a abertura do projeto para estudantes da Escola Municipal Sebastião Barbosa

Sendo considerado um dos maiores projetos itinerantes de teatro infantil do país, o grupo trouxe para o Município a peça teatral ‘Caipira’, onde através de personagens do folclore brasileiro como o Saci, O Curupira e o Lobisomem, a obra aborda a preservação ambiental. A companhia teatral permanecerá no município até a sexta, 3, quando terá a quadra do bairro Freitas Soares como palco para as apresentações.

A SMECT explica que as apresentações são voltadas para os estudantes do Pré I ao 5° ano de todas as unidades municipais de ensino, e ainda, são abertas ao público. “Além do estímulo à leitura, as apresentações teatrais trabalham o desenvolvimento de expressão e comunicação, e ainda, uma maior interação entre alunos e promoção do aperfeiçoamento corporal”, destaca a subsecretária de Educação, Giovana Oliveira.

O produtor do BuZum!, Renato Queiroz, destaca que a princípio as apresentações acontecem dentro ônibus, porém devido à pandemia, as atividades estão acontecendo em espaços abertos. Renato ainda destaca que após cada apresentação, um kit de incentivo à leitura é entregue para os alunos.

“O kit é composto por materiais pedagógicos referentes à peça ‘Caipira’, sendo um gibi com parte para colorir e um mini teatro de dedo. Além disso, também é entregue um livro para os docentes, que trazem atividades que podem ser utilizadas em sala de aula”, explicou Renato.

Também fazem parte da equipe do BuZum!, os atores Rafael Francisco e Basílio Ludovico, e o técnico de som, Eduardo Henrique.