Inaugurado em 2019 o Colégio Militar localizado no bairro Açude II corre novamente, o risco de ter suas atividades paralisadas. Preocupado com a continuidade da unidade, o vereador Betinho Albertassi (PSD), enviou um requerimento na Câmara ao secretário de Educação do Estado do Rio, Alexandre Valle, solicitando a celeridade na formalização de um novo convênio com o Corpo de Bombeiros para manter os professores e atividades.

Não é a primeira vez que o Colégio Militar corre risco de ter seu funcionamento suspenso. No início do ano, após intervenção do vereador Betinho Albertassi, o então secretário Comtê Bittencourt, assegurou a manutenção. Localizado no bairro Açude II o Colégio Militar atende estudantes do Ensino Médio. O processo seletivo para 60 vagas teve, em 2021, quase 800 participantes.

Um dos atuais problemas, que pode comprometer o início do ano letivo em 2022, refere-se ao contrato dos professores que termina no final deste ano. De acordo com as informações apuradas pelo parlamentar, o Convênio entre Seeduc e Corpo de Bombeiros, tramita há cinco meses e até agora não foi firmado.

“A comunidade tem acompanhado o dia a dia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Os professores devem ser efetivos, pois há uma necessidade de continuidade do Ensino”, alerta o vereador Betinho Albertassi que deverá se encontrar em breve com o secretário Alexandre Valle para buscar meios para continuidade das atividades. A reunião será agendada pela publicitária Dani Cunha.

O convênio entre as partes resolveria o problema com o repasse de verbas de manutenção e merenda, além de regularizar a cessão dos professores para a escola. O lanche distribuído para os alunos é cedido pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda.