Prefeitura reabre mais duas unidades do CRAS em Volta Redonda

Até agora já foram reabertas 31 unidades de Centros de Referência de Assistência Social, beneficiando mais de 30 mil famílias

A Prefeitura de Volta Redonda continua avançando nos programas de assistência social. Por meio da secretaria de Ação Comunitária (Smac), foram reinauguradas mais duas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Os novos espaços foram entregues aos moradores dos bairros Ilha Parque e São Sebastião. Do início do ano até agora, já foram reabertos 31 Cras, beneficiando mais de 30 mil famílias.

Nas unidades, as famílias podem fazer o registro no Cadastro Único (CadÚnico) para programas do Governo Federal. Os Cras oferecem ainda o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), iniciativa que envolve ações como atendimentos às famílias, visitas domiciliares, orientações e encaminhamento a outros serviços do Governo Federal, como os de saúde e educação, além de oficinas do Serviço de Convivência e de Inclusão Produtiva.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, a assistência social de Volta Redonda vai voltar a ser referência para todo o Brasil.



“Quando retornamos à gestão da Smac, no início de 2021, nos comprometemos a reabrir de imediato, pelo menos 30 Cras. E hoje atingimos essa meta. Eu não me canso de dizer que o prefeito Neto está reconstruindo nosso município em todos os segmentos, e na assistência social, vamos voltar a ser referência, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas em todo Brasil”, frisou Munir.

Munir destacou que, mesmo com muita dificuldade, a administração municipal vem reabrindo os espaços que estavam fechados nos últimos quatro anos, dificultando a vida das pessoas.

“Do início do ano até agora, reabrimos os 31 Cras; revitalizamos e abrimos o Abrigo Municipal Seu Nadim, que em janeiro abrigava quatro pessoas e agora beneficia mais 30; reformamos dois, dos três Centros Dias que estavam totalmente destruídos e amanhã vamos reinaugurar o Centro de Alzheimer Synval dos Santos. Na próxima semana entregamos o Centro Dia para Pessoa Idosa. Ano que vem será a vez de entregar para a população o Centro de Atendimento de Pessoas com Deficiência (CAPD)”, ressaltou o secretário.

Centro de Educação e Produção Alimentar

Os moradores de Volta Redonda ganharam também um novo Centro de Educação e Produção Alimentar (CEPA), que fica em um prédio anexo ao Cras do São Sebastião e que estava totalmente destruído, com as atividades paralisadas.

O espaço é destinado a confecção dos produtos que serão comercializados nos quiosques da Smac pelos alunos que participam das oficinas de culinárias nos Cras da cidade, que têm interesse em participar do grupo de geração de renda. As receitas produzidas são acompanhadas por uma culinarista e uma nutricionista. Entre os produtos produzidos no CEPA estão os biscoitos, tortinhas de potes, pizzas, entre outros.

Em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), os alunos do curso de administração ensinam aos usuários do CEPA como calcular preço, o que é capital de giro, lucro, entre outros temas. Fotos: divulgação Secom/PMVR.