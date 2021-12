Prefeitura entrega quadra coberta para moradores do Aero Clube

Espaço vai abrigar atividades do Centro de Convivência do bairro, além dos moradores em geral

Os moradores do bairro Aero Clube ganharam nessa sexta-feira, dia 17, a quadra coberta do bairro totalmente revitalizada. O local, que estava sem condições de uso, passou por uma reforma geral no telhado, ampliação do portão e pintura do piso, que também foi reestruturado e recebeu marcação em padrão internacional esportivo.

O local servirá para a realização de oficinas realizadas pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), principalmente para os usuários do Centro de Convivência Diocélio da Silva. Também será usado para atividades esportivas programadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

De acordo com o Edson Lobo, administrativo do Centro de Convivência, a reforma da quadra, que recebeu o nome de José Luiz de Sá, era uma antiga reivindicação dos moradores.

“Esse local estava totalmente destruído e com muitos pombos. A comunidade solicitou essa reparação e o Munir prontamente atendeu. Agora eles ganharam uma quadra poliesportiva nova e com essa marcação oficial, seguindo padrões internacionais”, disse o administrativo.

A secretária Municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, anunciou durante a inauguração que, a partir de 17 de janeiro, será implantado no local o projeto Viva a Melhor Idade.

“Assim, vamos atender as necessidades do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e fortalecendo a nossa parceria. Vamos implantar outras atividades para atender os jovens e adultos, como futsal, ginástica funcional e outras atividades. Dessa forma vamos trazer de volta para a nossa cidade a alegria em todos os bairros”, disse a secretária.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que entregar essa obra era um momento de felicidade.

“Eu me lembro quando essa quadra foi inaugurada e voltar aqui para entregar à população esse espaço todo reformado é muito bom. Vamos aproveitar muito esse espaço para, junto com a Smel, promover ações de interesse dos moradores do Aero Clube. Espero que os moradores aproveitem e cuidem com muito carinho desse espaço. Estamos reconstruindo a cidade. Isso é cuidar da nossa população”, finalizou Munir. Fotos de Geraldo Gonçalves