Homem sofre tentativa de homicídio em clube em Vargem Alegre

Um homem de 57 anos foi baleado na manhã deste sábado (15) em Pinheiral. A tentativa de homicídio, segundo as primeiras informações da Polícia Militar, ocorreu nas proximidades de um clubinho, na estrada que liga o município ao distrito de Vargem Alegre, Pinheiral.

A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, inconsciente. Ainda de acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, após ficar um pouco lúcido, os policiais conseguiram falar com o homem, que informou ter sido vítima de tentativa de roubo. No entanto, as circunstâncias oficiais da tentativa de assassinato eram desconhecidas no momento desta publicação.

Também até o momento, a vítima estava passando por cirurgia na unidade médica e se encontra estável. Conforme apurado pela reportagem, a vítima trabalha como vigia do local e é contratada de uma empresa terceirizada. Ela foi encontrada ferida. Os criminosos, segundo as primeiras informações, invadiram uma área de alimentação. No entanto, ainda não se sabe se eles levaram alguma coisa.