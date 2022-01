A Polícia Civil está investigando dois suspeitos do assassinato do motorista de ônibus Cícero Afonso Gomes dos Santos, de 27 anos, ocorrido na última quarta-feira (12), no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda. Um dos suspeitos chegou a ser levado para a 93ª DP, no Aterrado, no fim da tarde de sexta-feira (14) mas foi liberado, já que não havia nada pendente contra ele. Apesar disso, o suspeito segue sendo investigado e, caso algo seja descoberto, um mandado será expedido contra ele.

O suspeito foi localizado na casa da sogra por Agentes do Serviço Reservado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), na Rua Santa Luzia, no mesmo bairro. Ele tem passagens na polícia por porte ilegal de arma e associação para o tráfico de drogas e estaria beneficiado no regime semiaberto.

Os agentes foram ao endereço depois de receberem informações de que armas usadas no homicídio estariam no imóvel, mas nenhuma foi encontrada. As primeiras informações das investigações apontam que o assassinato teria sido motivado por vingança de uma tentativa de homicídio cometida por Cícero em abril de 2013.

O assassinato de Cícero ocorreu no fim da manhã de quarta. Foram mais de 15 tiros disparados e, uma idosa, de 75 anos, que estava como passageira do coletivo, também foi atingida, sendo levada ao Hospital São João Batista. Ela não corre risco de morte.