Carreta tomba na ‘Curva do Aterrado’, em Barra do Piraí

Uma carreta transportando polietileno tombou na manhã deste sábado (15) na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí. O acidente foi no km 274, na ‘Curva do Aterrado’, onde recentemente ganhou um radar de velocidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 30 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O veículo é do tipo bitrem. Com a queda, a carga ficou esparramada pela pista. Ainda de acordo com a PRF, ele perdeu o controle da direção e caiu na pista contrária. Por sorte, não atingiu outros veículos.

O motorista seguia sentido Barra do Piraí e a pista sentido Volta Redonda está bloqueada. É o primeiro acidente do ano no local. No momento desta publicação, o trânsito fluía no sistema siga e pare. A PRF informou que provavelmente o trânsito ficará congestionado por um longo período por conta da necessidade de limpeza da pista e remoção da carreta. O veículo tem placas de São Leopoldo (RS). (Fotos: PRF/Divulgação) – Felipe Cury