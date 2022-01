Prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência de 05 a 11 anos. Inicialmente, duas escolas municipais vão sediar a imunização

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa a vacinação de crianças contra a Covid-19, nesta segunda-feira, dia 17. Nessa primeira fase, a prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência permanente de 05 a 11 anos de idade. Os pais deverão comprovar com laudo ou receita médica a condição clínica.

Volta Redonda abrirá, inicialmente, duas unidades escolares como postos de vacinação exclusivos para atendimento de crianças, sendo elas: Colégio Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, e João XXIII, no Retiro. A aplicação da primeira dose será das 09h às 16h, a segunda dose para esse público será administrada no intervalo de até oito semanas.

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão do SUS, CPF, além do laudo ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência.

A prefeitura apresentou, inicialmente, na última quinta-feira (13) um cronograma de vacinação por faixa etária. Entretanto, o número de doses entregues pelo Governo Federal, um total de 1.360, é insuficiente para manter essa programação.

Têm direito a vacinação prioritária, crianças que apresentem as seguintes condições clínicas:

– Deficiência motora ou intelectual permanente

– Doenças pulmonares, inclusive asma

– Doenças cardiológicas e hipertensão

– Doenças imunológicas e autoimunes

– Transplantados de órgãos sólidos

– Crianças com Síndrome de Down

– Crianças com obesidade severa

– Crianças institucionalizadas

– Doenças neurológicas

– Imunossuprimidos

– Diabetes

Foto: Cris Oliveira