Morre vigia baleado na madrugada de sábado em clube de Pinheiral

O vigia Fernando Jorge Fernandes, de 57 anos, baleado na madrugada de sábado (15), na Sede Campestre da AAP-VR, localizada na Estrada que liga Pinheiral à Vargem Alegre (Barra do Piraí), não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde deste domingo no Hospital São João Batista. Segundo informações, o vigia foi surpreendido por dois homens e levou quatro tiros, calibre 45, três na altura do abdômen e um na virilha. Quando um diretor e funcionários chegaram para o trabalho por volta das 6h40min, já encontraram o vigia caído e com muito sangue em sua volta.

As circunstâncias do crime ainda não estavam oficialmente esclarecidas, mas, Fernando trabalhava como vigia, era contratado por uma empresa terceirizada, e foi baleado durante uma tentativa de roubo no local. Até o momento, não se sabe o que foi levado da instituição.

O fato foi registrado na delegacia de polícia da cidade e está sendo investigado pelas autoridades. O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia, de Pinheiral.

AAPVR EMITE NOTA DE PESAR

Foi com profunda tristeza que a Diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda recebeu a notícia do falecimento do vigia Fernando Jorge Fernandes, de 57 anos, funcionário de uma empresa de segurança terceirizada, atingido a tiros por bandidos que invadiram, na madrugada do último sábado, a sede campestre Carombert Rocha Faria, de nossa entidade, no município de Pinheiral. Fernando faleceu neste domingo, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A Diretoria da AAP-VR tem certeza de que Deus, em sua misericórdia, consolará a família do trabalhador assassinado, ao mesmo tempo em que confia nas autoridades policiais, para descobrirem os assassinos, e na Justiça, para que paguem pelo bárbaro crime que cometeram.

À família de Fernando Jorge e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos!

Ubirajara de Oliveira Vaz – Presidente