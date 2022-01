Testes para Covid-19 seguem disponíveis com agendamento pelo link http://encurtador.com.br/pzHJO

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda atendeu entre os dias 19 e 24 deste mês, 8.115 pessoas na Central de Testagem para Covid-19, localizada na Ilha São João. No total, foram 2.757 testes positivos, representando 34% dos testes. Também foram registrados 5.172 testes negativos e 186 inconclusivos. A central funciona todos os dias (de segunda a domingo), das 8h30 às 17h. Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR.

“Nos casos em que os testes de antígeno são inconclusivos, a orientação é que a pessoa que ainda apresente sintomas faça outro teste dois dias depois, ou realizar o teste RT-PCR”, afirmou o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

E quem fez o teste aprovou o atendimento, citando a rapidez e a atenção dos profissionais de saúde que atuam na Central de Testagem.

“O atendimento foi muito bom, rápido, as meninas foram atenciosas, não demora tanto e não é ruim como a gente imagina”, elogiou Lorraine de Souza Campbell.

O agendamento para a Central de Testagem deve ser feito pelo link http://encurtador.com.br/pzHJO entre 8h e 22h. No caso de as vagas acabarem, serão retiradas do site até eventual remanejamento ou abertura de novas vagas. Durante o cadastro é preciso informar um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Depois de finalizar o cadastro, a pessoa receberá a confirmação por e-mail, com o horário em que deve comparecer ao local. A resposta é o comprovante.

“O atendimento foi rápido, o pessoal bem atencioso. E se você estiver com sintoma, vem fazer o teste, não deixa de fazer, porque a gente pode estar contaminando quem a gente ama, até sem querer. Então é muito importante fazer assim que começarem os sintomas”, disse Amanda dos Santos Alves, que também foi à Ilha São João fazer o teste.

As Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs) seguem fazendo a testagem para Covid-19, também com agendamento prévio, entre segunda e sexta-feira. Apenas as unidades do Jardim Paraíba, Rústico, Jardim Belmonte, São Sebastião, Sideropolis, Roma 1, ficarão restritas ao atendimento convencional, sem realizar testagem.

“Nossos profissionais têm sido verdadeiros guerreiros e a cada dia vamos melhorando o atendimento à população. É importante que todos continuem se prevenindo, a pandemia não acabou. Continuem usando a máscara, álcool, se higienizando, e evitando aglomeração. Juntos, vamos vencer essa pandemia”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.