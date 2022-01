Barra Mansa intensifica combate ao Aedes aegypti com carro fumacê

Veículo percorre ruas da cidade no início da manhã e no final da tarde, pois é quando fica mais ativo o vetor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, segue com os trabalhos de combate ao Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, chikungunya, zika e da febre amarela em áreas urbanas. O serviço de fumacê está percorrendo diversos bairros na parte da manhã e à tarde, a fim de evitar a proliferação de larvas do mosquito e eliminar os que já estão contaminados.

Nesta semana os bairros que já foram contemplados são: Jardim Central, Vila Coringa, Santa Rosa, Vila Orlandélia, São Vicente, Santa Isabel, Vale do Paraíba, Cotiara, Verbo Divino, Morro do Cruzeiro, Abelhas I e II, Apóstolo Paulo, Monte Cristo, Vila Independência, Jardim América, São Vicente, Jardim Boa Vista e Rua Ary Parreira.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Marcos, o carro tem percorrido os bairros diariamente, porém, o serviço pode ser interrompido de acordo com as condições climáticas. “A ação do fumacê não substitui a responsabilidade do morador em monitorar a própria casa para evitar possíveis criadouros. Informamos ainda, que esse trabalho com o carro pode ser interrompido em caso de chuva”, esclareceu.

O supervisor de equipes do setor de zoonoses, Rodrigo Cortes, aproveitou para orientar como a população deve agir durante a passagem do carro fumacê.

“No momento que este trabalho está sendo realizado, é importante que as pessoas abram as portas e janelas das casas. O serviço ocorre sempre no início da manhã e no final da tarde, pois é quando o mosquito está mais ativo, já que ele não gosta de temperaturas muito quentes. Começamos por volta das 7h e encerramos no máximo às 10h. À tarde nós voltamos a partir das 16h”, explicou.