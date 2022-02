Uma carreta saiu da pista na tarde desta segunda-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), há poucos metros da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

O condutor da carreta perdeu o controle do veículo que saiu da pista. A traseira da carreta ocupou meia-pista da rodovia. Chovia no momento do acidente. Ninguém ficou ferido.