Polícia Militar prende suspeito com drogas no bairro Ponte Funda

Policiais militares receberam uma denúncia na segunda-feira, por volta das 11h30min, sobre um suspeito que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Joaquim Luiz Cardoso, no barro Ponte Funda, em Valença.

Os agentes foram até o local e localizou o suspeito, de 22 anos, que confessou ter drogas em sua residência. Disse também que estaria guardando drogas para outro suspeito. Dentro do guarda-roupas do suspeito os agentes encontraram uma mochila com 77 tabletes de erva seca prensada (maconha)

O suspeito e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, de Valença. O suspeito ficou preso à disposição da Justiça.