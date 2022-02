A Secretaria de Saúde de Barra Mansa segue com a vacinação contra Covid-19 nesta sexta-feira, 18. Crianças com 5 anos ou as que possuem imunossupressão, dentro da faixa etária de 5 a 11 anos, devem procurar as seguintes unidades de saúde: Clínica da Família da Vista Alegre, Coringa 1, São Francisco, UBS Colônia, UBS Centro ou Paraíso de Cima. O Pró Saúde também disponibiliza o imunizante às segundas, quartas e quintas-feiras.

Já a aplicação da primeira dose pediátrica em crianças a partir de 6 anos será nas seguintes unidades: Coringa I, Floriano, Rialto, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, São Francisco, UBS Colônia e Paraíso de Cima.

Para serem imunizadas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.

Jovens e adultos

A Secretaria de Saúde também segue com a aplicação de D1, D2, D3 e D4 em jovens e adultos. O esquema desta sexta-feira, 18, é o seguinte:

– D1 em pessoas a partir de 12 anos;

– D2 agendadas (CoronaVac centralizada no PSF Pró Saúde a segunda, quarta e quinta-feira); Janssen no PSF do Ano Bom; AstraZeneca e Pfizer em todos os postos.

– D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 18/10;

– D4 apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 18/10.

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.

As ações acontecerão das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom. FOTOS: Paulo Dimas