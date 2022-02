Homem é assassinado na Vila Mury, em Volta Redonda

Um suspeito, ainda não identificado, morreu no final da tarde deste sábado, depois de assaltar um bar, na companhia de comparsas, na Rua José Alves Pereira, na Vila Mury, em Volta Redonda. Ao sair do bar ele deparou com um homem, que seria um policial a paisana, que usava um cordão.

Ele anunciou o assalto e foi atingido por tiros e morreu no local. A Polícia Militar já está no local aguardando a chegada do perito da Polícia Civil. O corpo depois de periciado será removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.