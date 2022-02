Bandidos arrombaram na madrugada desta segunda-feira, entre 3 e 4 horas, duas agências, a do Banco do Brasil, na Rua Faustino Pinheiro e da Caixa Econômica Federal, na Rua Avelino Batista Soares, em Quatis. Segundo as primeiras informações, os bandidos usaram explosivos e danificaram bastante a entrada das duas agências.

Os criminosos estavam em dois carros que foram abandonados com dinamite. Uma troca de tiros foi registrada, mas não há informações sobre feridos. Os bandidos estariam escondidos numa área de mata. Os agentes estão no local tentando prender os criminosos.