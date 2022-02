Policiais civis e militares, com uso de um helicóptero, estão fazendo cerco para tentar chegar até os suspeitos do arrombamento de duas agências bancárias, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF), no município de Quatis.

Segundo informações do local, os bandidos arrombaram as agências e levaram grande quantidade de dinheiro. Houve troca de tiros com policiais militares.

Um helicóptero da Polícia Militar está sobrevoando o município para tentar chegar aos criminosos.