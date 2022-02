Polícia Militar recupera mais de R$12 mil e armas no roubo em Quatis

Nas buscas pelos criminosos que explodiram duas agências bancárias, na madrugada desta segunda-feira (28), em Quatis, a Polícia Militar recupera dinheiro e armas durante buscas aos bandidos, em Quatis

Polícia Militar recuperou um malote contendo R$ 12.755 em espécie da Caixa Econômica Federal. A outra agência atacada foi a do banco do Brasil, também localizada no Centro da cidade. Ainda não se sabe quanto foi levado das duas agências, pois não havia levantamento das duas gerências responsáveis.

Além do dinheiro, os policiais encontraram um fuzil, carregadores, um lança-rojão e um rádio de comunicação na mata por onde os criminosos fugiram depois de abandonarem três carros na cidade. Dentro de um dos veículos foi encontrada uma sacola preta contendo bananas de dinamite. Até o momento desta publicação, as buscas continuavam sendo realizadas.

Um helicóptero da Polícia Militar, o Bope (Batalhão de Operações Especiais) e uma equipe do Esquadrão Antibombas da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), da Polícia Civil, foram mobilizados pelo comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros, para ajudar na caçada aos assaltantes, assim como policiais do batalhão da PM sediado em Volta Redonda. Entretanto, até o momento desta publicação, nenhum suspeito de participação no roubo havia sido preso.

De acordo com policiais militares do 37º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Resende, o ataque às agências bancárias ocorreu por volta das 4 horas, quando uma parte da quadrilha atacou também o DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Quatis e a sede da 2ª Companhia da PM em Porto Real. A finalidade dos ataques foi impedir que os agentes se deslocassem para o Centro de Quatis enquanto o roubo era praticado. Nenhum agente foi atingido, mas os policiais ficaram encurralados.

Logo depois, os criminosos fugiram por uma área de mata e, desde então, estão sendo procurados. Foco Regional/Fernando Pedrosa