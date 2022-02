Prefeitura de Volta Redonda avança com reforma em unidades de saúde

Investimentos de mais de R$1 milhão vão melhorar atendimento à população

A Prefeitura de Volta Redonda segue avançando nas reformas e revitalizações de unidades básicas de saúde do município. Com mais de R$ 1 milhão em investimentos, duas unidades estão com obras avançadas e outra já foi concluída. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, explica que são obras estruturais e que o objetivo é melhorar o atendimento à população.

“A atenção primária é fundamental para qualificarmos o atendimento e o acesso da população a serviços de saúde, reduzindo a procura pelos hospitais. O espaço para o atendimento à população e desenvolvimento do trabalho de nossos profissionais está sendo melhorado. Os profissionais contarão com um ambiente de trabalho mais adequado, e a população com espaços mais acolhedores”, afirmou a secretária.

No bairro Água Limpa, os trabalhos estão quase concluídos na obra da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), que contempla reforma geral do prédio, incluindo reparos e limpeza do telhado e pintura. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade atende mensalmente uma média de 1,5 mil pacientes, entre procedimentos como aplicação de vacinas, aferição de pressão e consultas médicas e de enfermagem.

Outra unidade que está com a obra em fase avançada é a UBSF Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, que atende mais de 12 mil pessoas. Dentro do cronograma previsto na reconstrução do local, a estrutura metálica da cobertura do prédio já foi concluída e a etapa seguinte é a fundação para construção do novo anexo.

Toda a obra prevê reforma geral do prédio, incluindo informatização e climatização do ambiente, e a ampliação da central de esterilização e um abrigo para resíduos sólidos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no segundo semestre.

Revitalização da UBS Jardim Paraíba foi concluída

Com obras executadas pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), a revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Paraíba foi concluída no último dia 22. Atendendo a aproximadamente 2,4 mil pessoas, o local recebeu melhorias na iluminação, telhado, piso, pintura e acabamento geral. A UBS Jardim Paraíba conta com recepção, salas de consultório e vacinação, sala de curativo, sala para depósito de material e banheiro. Fotos: Cris Oliveira.