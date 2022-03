Policiais militares prenderam nesta quarta-feira, outro suspeito de ter participado do roubo das agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF), na madrugada da última segunda-feira, no Centro, de Quatis.

Agora são quatro suspeitos presos e um adolescente de 17 anos, apreendido. Policiais militares foram avisados na manhã desta quarta-feira, sobre um suspeito, de 25 anos, que pedia informação na Estrada Quatis-Fumaça, no distrito de Falcão, querendo saber como chegar até Ponte Nova.

Os policiais foram até o local e o suspeito tentou fugir, mas foi detido. As impressões digitais do suspeito foram confrontadas com as deixadas em um dos veículos envolvidos no crime. Ele também possuía dois mandados de prisão em aberto.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Porto Real e vai responder por roubo.