Volta Redonda mantém risco baixo para Covid-19

No feriado prolongado de Carnaval, dos 414 testes realizados apenas 53 deram positivo

O município de Volta Redonda se manteve em bandeira amarela, de risco baixo para Covid-19. Desde o dia 16 de fevereiro, a cidade retomou esta classificação no mapa de risco da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Nesse feriado prolongado de Carnaval, dos 414 testes para Covid-19 – realizados de 26 de fevereiro a 2 de março– apenas 53 deram positivo e 365 negativo.

A central de testagem aos fins de semana e feriados funciona, das 07h às 19h, na UBS Jardim Paraíba – em funcionamento provisório na antiga Policlínica da Mulher na Rua Luiz Alves Pereira, ao lado do Colégio Delce Horta, no bairro Aterrado.

Testagem de segunda a sexta-feira

Com o retorno das atividades na administração municipal, nesta quinta-feira, dia 03 de março, os testes para diagnóstico da doença seguem sendo feitos em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) para pessoas com sintomas gripais leves (sintomáticos).

É necessário agendar o teste pelo link: https://encurtador.com.br/pzHJO. A disponibilidade de vagas é mediante a capacidade própria de cada unidade básica.

Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.