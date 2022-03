Hemonúcleo de Barra Mansa recebe equipe do Leão do Sul

Jogadores do Sub-20 e membros da comissão técnica doaram sangue nesta sexta-feira, 11 O Hemonúcleo contou com um reforço nas doações nesta sexta-feira, 11. Jogadores da equipe Sub-20 e membros da comissão técnica do Barra Mansa, o Leão do Sul, participaram da ação solidária, com o objetivo de incentivar os torcedores e moradores da cidade a contribuírem também. Ao todo, 20 integrantes do clube doaram sangue.

O supervisor de futebol do Barra Mansa, Lucas Lima, foi o responsável por organizar junto com a equipe técnica a ação de hoje. “É sempre bom poder ajudar nossa cidade, ainda mais desta forma tão solidária que é a doação de sangue. Se você não pode ajudar doando, ajude incentivando. Eu fiz questão de mobilizar os garotos e tivemos uma boa adesão e esperamos voltar daqui a três meses com um número maior”, disse Lucas, que mesmo impossibilitado de realizar a doação por ter feito tatuagem recentemente, contribuiu mobilizando a equipe.

Integrante e treinador da base, Daniel da Silva Martins, relatou sobre a iniciativa desse projeto de trazer a equipe para conscientização em salvar vidas. “O que nos motivou, é o compromisso que temos em ajudar nossa cidade e nossos moradores. Nós como atletas, temos a consciência de que a melhor forma de retribuir o apoio ao clube é fazermos nosso papel, doando e incentivando”, comentou.

Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, o apoio à campanha feita pelo Leão do Sul ajuda bastante, mas o estoque de sangue ainda está abaixo e é necessário mais doações. “Primeiro quero agradecer aos meninos, que se mobilizaram e vieram em peso nos ajudar. Que essa ação desses jovens atletas motive a outros jovens e adultos a realizarem doações e entrar nessa corrente do bem que é salvar vidas”, concluiu Thaís.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. A primeira doação dos idosos deve ser feita até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Todos devem estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro.

Fotos: Divulgação