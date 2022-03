A partir da próxima segunda-feira, 21, equipe receberá os pacientes no Acesso Branco do Estádio da Cidadania

Esta quinta e sexta-feira, 17 e 18 de março, serão de mudança na Policlínica da Melhor Idade em Volta Redonda. O espaço, na Rua Quinhentos e Quarenta e Seis, nº 95, no Jardim Paraíba, será totalmente reformado e os atendimentos transferidos para a Policlínica da Cidadania, no Acesso Branco do Estádio da Cidadania, a partir da próxima segunda-feira, 21.

Toda equipe multidisciplinar da Policlínica do Idoso vai receber os usuários no novo local até que as obras da sede sejam concluídas. Os atendimentos geriátricos, psicológicos, nutricionais, além das avaliações cognitivas, serão realizados na Policlínica da Cidadania.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que os usuários do programa “Pé Diabético” serão acompanhados nas unidades da Atenção Primária de origem. E informa ainda que os telefones e ramais da Policlínica da Melhor Idade vão continuar os mesmos: (24) 3339-2075 e (24) 3345-5410.

A unidade será adaptada para atender às necessidades dos idosos, começando pela acessibilidade, que será toda refeita atendendo as normas. A recepção foi projetada para garantir mais conforto na espera. A claraboia do teto será retirada, atendendo a solicitações dos usuários e seus familiares, devido ao calor e infiltrações constantes. Assim, será possível deixar toda recepção climatizada. Outra mudança é no balcão, que será adaptado para uma altura em que os cadeirantes possam ter acesso.

Os banheiros também serão reformados, obedecendo à legislação vigente. Todos os corredores receberão barras de apoio. E será incluída mais uma sala para atendimento, sem ser necessário ampliação da área construída. A unidade receberá ainda piso, pintura interna e externa, vasos sanitários e lavatórios e portas novas.

A Policlínica da Melhor Idade é referência em atendimento ao idoso com equipe multidisciplinar, tendo a geriatria como destaque. Os idosos com mais de 60 anos são recebidos na policlínica, encaminhados pelas unidades da Atenção Primária à Saúde, de acordo com o protocolo de inclusão existente. Foto: Geraldo Gonçalves.