Um carro tombou depois de bater eu outro na manhã deste domingo, na Rua Rio Negro, uma das principais do bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, pelo menos uma pessoa ficou ferida, mas não constava a qual unidade médica a qual foi levada, assim como as circunstâncias do acidente.

A Guarda Municipal chegou a ser acionada, mas a ocorrência ficou a cargo da Polícia Militar. Um guincho particular também já tinha sido acionado para remover os veículos. (Foto: GMVR)