Prefeito de Volta Redonda recebe visita dos bombeiros mirins

Cerca de 30 crianças e adolescentes estiveram no gabinete na tarde desta terça-feira, dia 22

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na tarde desta terça-feira, dia 22, cerca de 30 crianças e adolescentes do projeto Bombeiro Mirim. Participam do programa crianças que são atendidas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

Na visita, as crianças – atendidas pelo Cras Três Poços– tiveram a oportunidade de acompanhar parte do trabalho do chefe do executivo e aproveitaram para fazer uma série de perguntas sobre o funcionamento da prefeitura.

O prefeito Neto comentou que a visita dos bombeiros mirins abrilhantou o dia de trabalho. Além disso, o prefeito reforçou a importância deste projeto social no município.

“Foi muito produtiva e descontraída a visita das crianças, que me fizeram muitas perguntas interessantes. Esse projeto é desenvolvido através da Smac, com objetivo de formar cidadãos melhores e mais conscientes”, disse.

O Bombeiro Mirim é desenvolvido por meio de uma parceria entre a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e o Corpo de Bombeiros. O major Anderson Cardoso, do 22° GBM (Grupamento de Bombeiro Militar)- Volta Redonda, acompanhou a visita das crianças no gabinete.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, citou que o objetivo do projeto é desenvolver nos participantes a percepção de riscos, buscando criar uma cultura preventiva.

“O projeto significa mais oportunidade às crianças e adolescentes para que construam uma cidade e um futuro melhor para todos nós, através de mudanças comportamentais. Além disso, essas crianças e adolescentes se tornam multiplicadoras de informações úteis entre as famílias e a comunidade. O Corpo de Bombeiros tem muita credibilidade junto à população, então fazer uma parceria com uma instituição desse porte é muito importante”, citou Munir.

O projeto social é destinado a crianças e jovens com idade entre 7 e 17 anos, de ambos os sexos. No curso, os alunos participam de atividades que buscam desenvolver a percepção de riscos, buscando criar uma cultura preventiva, além de promover mudanças comportamentais. No fim, o projeto torna os participantes em multiplicadores de informações úteis entre as famílias e a comunidade.

As atividades ocorrem na sede do 22° Grupamento de Bombeiro Militar, no bairro Aterrado. Durante os encontros, são realizadas atividades práticas e teóricas, em que as crianças aprendem noções de primeiros socorros e prevenção a afogamentos, incêndios, acidentes domésticos e de trânsito.

Projeto Bombeiro Mirim

O projeto bombeiro mirim é o mais antigo dos projetos de ação comunitária desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 1987 vêm capacitando milhares de jovens para o enfrentamento de situações de emergência, percepção de riscos e ações preventivas.

O Departamento Geral de Ações Comunitárias – DGAC e o 22° GBM – Volta Redonda buscaram agregar aos ideais de instrução militar, novas perspectivas de sensibilização e participação comunitária buscando desenvolver uma cultura preventiva nos participantes que irá irradiar nas famílias e nas comunidades, além de trazer noções que possibilitem serem cidadãos atuantes e conscientes de seu papel na sociedade. Fotos: Secom/PMVR