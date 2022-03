Imunizante é administrado somente com autorização dos pais ou responsáveis

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa prossegue com o calendário de vacinação contra a Covid-19 nas escolas do município, tanto da rede pública, quanto da rede particular de ensino. Nesta terça-feira, 22, foi a vez dos alunos do Colégio Municipal Antônio Rocha, com idade a partir dos cinco anos, receberem a dose do imunobiológico.

Sistematicamente, o imunizante é aplicado apenas com a autorização prévia dos pais ou responsáveis. Para isto, durante reunião realizada na própria escola, os pais recebem um pedido de autorização e caso estejam de acordo, preenchem o documento para que seus filhos recebam a vacina. Neste mesmo encontro, são orientados sobre a segunda dose, que é agendada no cartão de vacinação da criança e aplicada na unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Ainda nesta semana, a Secretaria realiza a vacinação em outras duas unidades escolares. Dia 24, quinta-feira, o procedimento acontece às 10 horas, na Escola Mathilde Franco, no bairro São Pedro e no dia 25, sexta-feira, às 9 horas, no Colégio Maurício Amaral, na Vila Coringa. Fotos: Chico de Assis