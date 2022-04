Registro é o segundo maior dos últimos 15 meses; campanha agora é para manter o número alto de doações no mês de abril

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), coletou 462 bolsas de sangue neste mês de março. O número é o segundo maior dos últimos 15 meses, perdendo apenas para o registrado em dezembro de 2021, quando o Banco de Sangue coletou 497 bolsas. O resultado mostra um crescimento de 37,5% em relação ao número de coletas de fevereiro passado, que contabilizou 336 bolsas. Agora, o desafio do Banco de Sangue do município é manter o número alto de doadores no mês de abril, que tem dois feriados prolongados.

“É muito importante que as pessoas aptas a doar sangue compareçam ao Núcleo de Hemoterapia para fazer a coleta”, falou o coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima.

“Em abril, por conta da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, que cai numa quinta-feira, o mês fica mais curto e há uma tendência de queda nas doações. Não podemos deixar isso acontecer”, pediu Lula, lembrando que, historicamente, o número de transfusões aumenta em feriados prolongados, e que o Núcleo de Hemoterapia fornece hemocomponentes para quatro unidades de saúde em Volta Redonda, e para mais duas em municípios vizinhos.

Ele também fez um alerta para incentivar os jovens a fazerem a doação periódica de sangue.

“É importante lembrar que os menores de 16 e 17 anos também podem doar sangue, precisam apenas de uma autorização dos pais”, avisou Lula, aproveitando para agradecer pelo comparecimento recorde dos doadores voluntários em março.

A doação pode ser feita periodicamente. Os homens podem doar com um intervalo de dois meses, e as mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações.

Como doar?

O Banco de Sangue funciona no Hospital São João Batista e a captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. E após o procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas).

Requisitos para ser doador

Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.

Foto: divulgação/Secom/PMVR