SMDH debate futuro das políticas para mulheres em Volta Redonda

Secretaria reuniu órgãos e setores da rede de atendimento para traçar metas para fortalecer serviços

Uma reunião realizada nesta quarta-feira (13), na sede da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos (SMDH), em Volta Redonda, debateu o futuro de políticas para mulheres na cidade. O objetivo foi traçar metas para fortalecer serviços. O encontro contou com a participação de representantes de órgãos e setores da rede de atendimento (Guarda Municipal, Polícias Civil, Militar, Poder Judiciário, CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher).

A secretária municipal de Políticas para Mulheres, Glória Amorim, destacou que a reunião foi super importante para o aperfeiçoamento da rede de trabalho. “Ninguém trabalha sozinho. Temos que nos reunir sempre, conhecer o outro e estreitar contatos para tornar as ações mais eficazes. Uma rede ampliada, fortalecida, vai tomar decisões mais rápidas e oferecer serviços de melhor qualidade no atendimento às mulheres”, ressaltou.

Entre as decisões aprovadas para prestação de melhores serviços na rede de atendimento às mulheres estiveram: a confecção de um guia do que é oferecido nas esferas municipal, estadual e federal; outro informativo com todas as leis que protegem a mulher; e a adoção de um protocolo de atendimento às mulheres em situação de emergência, que sofreram desrespeito dos seus direitos.

“Este protocolo vai orientar como cada serviço vai contribuir para garantir os direitos das mulheres, tanto de forma única de cada entidade ou de forma coletiva”, explicou a consultora da SMDH e ex-subsecretária estadual de Políticas para Mulheres, Adriana Mota.

O tenente do 28º Batalhão da Polícia Militar, Afrânio Cezar, elogiou a criação do protocolo para atendimento emergencial.

“É uma proposta positiva e que vai oferecer maior fluidez no tempo de resposta para a mulher que sofra violência e precise do atendimento, da proteção. Esta reunião certamente contribuiu para solidificar a parceria existente”, garantiu o militar.

A guarda municipal Wilma Barbosa, membro da Patrulha Maria da Penha, também elogiou a iniciativa e disse que reuniões para o fortalecimento da rede auxiliam no trabalho de todos.

“Achei muito importante na articulação para o fortalecimento da rede de atendimento e maior aproximação de todos na defesa dos direitos das mulheres para enfrentar a violência”, enfatizou.

A reunião desta quarta-feira contou ainda com a presença da delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Juliana Almeida, o juiz Alexandre Rodrigues de Oliveira, do Juizado da Violência Doméstica, e a coordenadora do Centro Pop (Centro de Atendimento à População de Rua), da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), Joveline Batista.

Pelo menos dois novos encontros já estão marcados para julho e agosto, este último em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha.

Secom/PMVR/Fotos Geraldo Gonçalves