Mais um roubo de veículo foi registrado em Volta Redonda num período de 24 horas. Desta vez, a vítima foi uma mulher, de 26 anos, rendida por dois homens armados na Rua Érica Berbet, no bairro Três Poços, na região da Vila Rica.

Segundo a vítima, o crime ocorreu por volta das 20h30min de quinta-feira (21). Ela contou que dirigia seu Corsa Sedan LKZ-5717 pelo bairro quando ouviu um barulho de tiro com os dois bandidos correndo em direção ao seu carro, pedindo para que ela saísse.

Em seguida, os criminosos entraram no veículo e seguiram sentido Centro. Ela relatou que os dois são morenos, de cerca de 1,70m de altur. Um deles usava moletom e o outro óculos escuros. Ainda de acordo com a vítima, dentro do carro estava seu celular, habilitação e identidade.

Na noite de quarta-feira (20), um motociclista da mesma idade foi rendido por dois homens em uma moto na esquina das Rua das Roseiras, no Retiro, e também teve seu veículo levado. Ele disse que o carona, aparentando ter 20 anos, desceu do veículo, apontou uma arma de fogo para ele e disse “perdeu, passa a moto e desce”. Os dois crimes foram registrados na delegacia e até o momento nenhum suspeito foi preso.