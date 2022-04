Foi identificado como sendo Lorran Pareça de Oliveira Silva, o corpo encontrado crivado de bala numa servidão da Rua Reduzino Neto, na Vila Coringa, em Barra Mansa.

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira. Lorran tinha completado 21 anos, no último dia 19. A perícia da Polícia Civil arrecadou no local 10 estojos de pistola calibre .40 e de calibre .380. Não há detalhes do homicídio.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Volta Redonda.