Hospital Nelson Gonçalves implanta Comissão de Ética Médica

Medida, que visa a excelência no atendimento, atende orientação do Cremerj

O Hospital Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado, recebeu certificado da Coordenação das Comissões de Ética Médica (Cocem) do Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) pela implantação da Comissão de Ética Médica. O grupo, formado por seis médicos, três titulares e três suplentes, foi eleito por integrantes do corpo clínico da unidade, sob coordenação do Cremerj, para atuação entre 29 de abril de 2022 até 29 de outubro de 2024.

De acordo com o diretor do Hospital Nelson Gonçalves, Reginaldo Moreira, a implantação da comissão atende uma exigência do Cremerj para unidades com mais de 40 médicos. “Nosso hospital já conta com as comissões de Infecção Hospitalar e de Óbitos e agora tem a Comissão de Ética Médica. A comissão é independente na análise dos casos, sem haver interferência em suas decisões por parte da direção da unidade”, garantiu Reginaldo.

O diretor Médico do hospital, Rodney Gomes, reforçou a importância da implantação da comissão. “A ação do grupo reverte em mais eficácia no atendimento à população, pois faz com que o desempenho individual dos médicos melhore e avance na busca da excelência do atendimento aos pacientes”.

Compõem a Comissão de Ética Médica do Hospital Doutor Nelson Gonçalves os médicos Igor Dutra Braz, Felipe Santana Fagundes e Fernando Guilherme de Sá Martins; e como suplentes foram eleitos Steeve Anderson de Miranda Cavalheiro, Artur Guilherme Pinto Alves Canazza e Vivian Lima da Silva Naves.

Secom/PMVR