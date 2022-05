Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis, comandados pelo delegado Vilson de Almeida, prenderam em flagrante na noite de segunda-feira, um dos suspeitos da participação da morte da menina Karina Sobral Souza, de 9 anos, na noite de domingo, no Morro da Glória, em Angra dos Reis.

Policiais civis receberam informação de que o suspeito estaria sendo levado por traficantes para ser executado, no local conhecido como “Beco do Chocolate”.

Os agentes agiram rápidos e depararam com o suspeito, com mãos amarradas nas costas, sendo levado por três homens, subindo uma escadaria para ser morto. Os suspeitos quando viram a chegada dos policiais deixaram o suspeito e fugiram. Outro envolvido no crime e apontado como autor dos disparos continua sendo procurado.