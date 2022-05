Prefeitura de Volta Redonda retoma projeto ‘Pomar Popular’

Desenvolvido pela secretaria de Infraestrutura, os plantios das áreas serão realizados através de parceria com a secretaria de Educação

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está retomando o ‘Pomar Popular’, que faz parte do projeto ambiental Florestas de Volta – responsável por realizar diversas ações de plantio de mudas e educação ambiental nas escolas, para a recuperação de áreas públicas degradadas e prevenção de deslizamentos em áreas de encosta com pouca vegetação. Os primeiros bairros beneficiados com a iniciativa serão o Monte Castelo e São João.

Os locais serão preparados para receber o plantio de araçá, acerola, abacateiro, amoreira, goiabeira, fruta-do-conde, jambo-roxo, ingá, limão- cravo, romã, palmeira-juçara, mangueira e ameixeira, produzidas no Viveiro Municipal da Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Santa Cruz, através do Departamento de Parques e Jardins. A atividade tem como objetivo promover a qualidade de vida dos moradores, além de contribuir para o crescimento de áreas verdes no perímetro urbano.

Em breve, as famílias poderão colher frutos variados, com adubação orgânica e sem agrotóxicos. Ao todo serão revitalizados os canteiros com frutas dos bairros Monte Castelo, São João, Santa Cruz, Vila Rica/Tiradentes, Aero Clube, Vila Santa Cecília, Vila Rica/Três Poços e Sessenta. Tudo cultivado de forma sustentável e destinado de forma gratuita ao consumo da população em Volta Redonda.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, os pomares urbanos têm um papel importante na humanização da cidade e voltam a ser parte das políticas públicas da administração municipal.

“As árvores frutíferas reconectam a população aos prazeres simples, como colher frutas no pé e também incentivam o uso coletivo dos espaços públicos, através do plantio e reposição do pomar popular. Para a revitalização de nossas áreas públicas, estão sendo plantadas árvores nativas que não crescem tanto e possuem menos raízes, pensando também nos cuidados com a infraestrutura (calçadas) de nossa cidade”, disse a secretária.

Poliana ressalta que os plantios serão realizados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino.

“Estamos fechando uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Assim, além de disponibilizar mais espaços verdes e fornecer alimentação orgânica de qualidade e totalmente gratuita para a população, ensinamos às crianças a importância de cuidar do nosso meio ambiente e sobre a fruticultura” disse a secretária.