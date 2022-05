Equipes do Hospital Nelson Gonçalves participam de atividades que visam conscientizar sobre a importância do ato no dia a dia

Um ato simples e que pode salvar vidas. Assim pode ser definida a higienização das mãos. E para reforçar a importância dessa ação tão presente no dia a dia das pessoas, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), com a colaboração de setores de apoio, iniciou nesta quinta-feira, dia 5, a Campanha de Higiene das Mãos. O evento acontece hoje e sexta-feira (6), no pátio da unidade de saúde, no bairro Aterrado. De acordo com a gerente de Enfermagem do hospital, Cíntia Cristine da Silva, o objetivo é comemorar o Dia Mundial de Higiene das Mãos, celebrado todo dia 5 de maio e estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Esperamos receber cerca de 80 profissionais nos dois dias de evento. A higienização das mãos, em uma unidade de saúde é uma medida simples e individual e menos dispendiosa para prevenir a propagação de infecção relacionadas à assistência à saúde. Engloba todos os profissionais que atuam na unidade, principalmente aqueles que têm o contato direto com o paciente. O evento contribui para disseminar o conhecimento, a prática e sensibilizar sobre a importância da higienização das mãos”, explicou Cíntia.

As atividades da campanha começam com um café da manhã para os participantes, seguido de ações como a Caixa da Verdade – um caixote preto com luz ultravioleta dentro e com aberturas laterais para colocar as mãos e, na parte superior, os participantes podem observar se as mãos foram higienizadas corretamente.

“Usamos uma solução de Glo Germ (simulador de contaminação para treinamentos de antissepsia das mãos), que é um produto que, quando exposto à luz ultravioleta, ilumina as áreas atingidas. Em seguida, a pessoa lava as mãos com água e sabão, conforme a técnica definida pela OMS, e coloca as mãos na caixa. Se o produto, que representa a contaminação, aparecer sob a luz ultravioleta, mostra que esses pontos iluminados não foram higienizados corretamente”, explicou a enfermeira Simone Arantes, que faz parte da equipe da CCIH.

Os profissionais de saúde também assinaram seus nomes na Árvore das Mãos, que possui o título “Essa cultura precisa criar raiz”, e foi pintada com figuras de mãos em um cartaz. Segundo Simone, o objetivo é que os colaboradores se comprometam a higienizar as mãos frequentemente.

“Vamos colocar a árvore em uma moldura e deixar em um local para as pessoas verem e se lembrarem do compromisso”, destacou Simone.

Durante as ações, os participantes também tiraram fotos com uma moldura divertida e plaquinhas, onde se leem mensagens de incentivo à higienização das mãos.

Também participaram das atividades a infectologista Drª. Maria Cristina dos Santos e a técnica de enfermagem Michele Coelho, que também integram a equipe da CCIH, além do diretor administrativo do hospital, Reginaldo Moreira, o diretor médico Rodney Gomes, e a coordenadora da Saúde Mental, Drª. Suely Pinto.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.