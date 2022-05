Mulher é agredida e tem bolsa roubada em Barra do Piraí

Uma mulher, de 43 anos, foi assaltada na manhã desta segunda-feira, por dois homens armados com objetos cortantes, quando chegava a sua casa na Rua Doutor Mariano Borges, no Centro de Barra do Piraí.

A vítima, de 43 anos, foi empurrada e bateu com a cabeça no chão. A vítima contou que os dois assaltantes estavam agressivos e queriam a bolsa que ela carregava.

Ela contou que tentou entregar a bolsa para os assaltantes, mas uma alça ficou agarrada em seu vestido. Um dos assaltantes cortou a alça da bolsa e os dois fugiram rapidamente. Foram levados R$ 2.650 em dinheiro, além de cartões de banco e documentos pessoais.

Com ferimentos, a vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia. Ela teve problemas de pressão. Após se recuperar ela foi até a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro. Ele identificou um dos assaltantes após ver várias fotos de suspeitos na delegacia.