Policiais militares prenderam no domingo, um homem, de 20 anos, suspeito de agredir a própria irmã, de 28 anos, com uma pedrada na cabeça, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Niágara, em Paraíba do Sul.

Policiais militares encontraram a mulher caída com sangramento na cabeça. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Nossa Senhora da Piedade. Após receber atendimento médico, a mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito.

Os agentes encontraram, depois de buscas na localidade, o jovem que estava bastante alterado. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.