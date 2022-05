Um homem, de 32 anos, levou várias facadas no final da madrugada deste sábado na saída de um evento no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, o criminoso saiu de um veículo e golpeou a vítima com facadas, fugindo em seguida.

Ele foi levado por populares no Hospital São João Batista no início da manhã, onde está recebendo os cuidados médicos. Ainda de acordo com a PM, o homem não corre risco de vida.