Homem é preso por estelionato, em Valença

Um homem, de 46 anos, foi preso nesta terça-feira, por volta de 1h35min, por estelionato tentando sacar uma quantia em dinheiro no Sicred (Sistema de Crédito Cooperativo), localizado na Raphael Jannuzzi, 12, no Centro, de Valença (RJ).

O gerente do (Sicred), de 50 anos, ficou desconfiado de que se tratava de um estelionatário e que estaria utilizando documentos falsos para adquirir valores da financeira.

O gerente entrou em contato com os policiais militares que foram até a agência. O autor do estelionato e o gerente do Sicred foram levados para a Delegacia de Polícia, onde depois da ocorrência, o estelionatário ficou preso.