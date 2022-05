Smel-VR promove encontro de cardgame na Estação Cidadania

Evento gratuito faz parte das atividades da Oficina de Games realizada pelo projeto Cultura Geek

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (Smel-VR) promoveu no último domingo (22), um encontro presencial com jogadores de cardgames (jogo de cartas). Realizado na Estação Cidadania, no bairro Vila Rica-Tiradentes, o evento gratuito reuniu praticantes do game “Magic: The Gathering”, e contou com a participação do professor Ricardo Azeredo.

“Nessa modalidade de jogo de cartas, os jogadores utilizam um baralho construído de acordo com o seu modo individual de jogo para tentar vencer o baralho adversário”, explicou o professor.

Além de promover a socialização entre os participantes e estimular o hábito pela leitura (em português e em inglês), o jogo requer habilidades matemáticas como: probabilidade, raciocínio lógico e planejamento estratégico.

O encontro faz parte das atividades com jogos de tabuleiros e de cartas que são oferecidos na Oficina de Games, que acontece na Estação Cidadania, por meio do projeto Cultura Geek. O principal objetivo do projeto é proporcionar tanto experiências quanto conhecimentos, por meio da utilização de jogos de tabuleiros e de cartas, aprimorando a criatividade, a imaginação, o raciocínio lógico matemático e as relações interpessoais dos participantes.

Para quem estiver interessado em participar, a Oficina de Games acontece às segundas-feiras e às quintas-feiras, das 18h às 19h30, na Estação Cidadania. Ela é gratuita e atende desde crianças a partir dos seis anos, e não tem limite de idade. A Estação Cidadania funciona na Rua 19, nº 135, bairro Vila Rica/Tiradentes.

