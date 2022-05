Resende divulga novas datas de vacinação contra Covid-19

Mobilização acontece nos dias 24, 25 e 26; município inicia aplicação da segunda dose de reforço em idosos a partir de 60 anos

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo calendário de vacinação contra a Covid-19. As imunizações acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de maio nas unidades de saúde. Além disso, o município inicia a aplicação da segunda dose de reforço em idosos a partir de 60 anos.

Não é necessário agendamento, basta comparecer às unidades de saúde com os seguintes documentos: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS (se possuir) e cartão de vacinação com registro das doses. Lembrando que os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável.

Terça-feira, dia 24

Neste dia 24, acontecerá a vacinação em crianças de 5 a 11 anos com a Pfizer pediátrica: primeira e segunda dose em vacinadas com a 1ª até 29 de março. A imunização acontecerá das 9h às 12h, nos postos de saúde e na Policlínica Manejo. E também das 9h às 20h, na Clínica da Família.

Também haverá vacinação com a Pfizer para o público acima de 12 anos, das 9h às 12h, nos postos de saúde e Policlínica Manejo; e ainda das 9h às 20h na Clínica da Família. Serão aplicadas: primeira dose e segunda dose da Pfizer em munícipes a partir de 12 anos, vacinados com a 1ª até 3 de maio; dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos, vacinadas com 2ª da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até 24 de janeiro; e ainda iniciou a segunda dose de reforço em idosos a partir de 60 anos, além dos imunossuprimidos a partir de 18 anos, ambos vacinados com três doses até 24 de janeiro.

Quarta-feira, dia 25

Neste dia haverá um dia de vacinação com a AstraZeneca para o público maior de 18 anos, nos postos de saúde e na Policlínica Manejo das 9h às 12h; na Clínica da Família das 9h às 20h. E ainda em horário estendido, das 17h às 20h, na Policlínica Manejo e ESF Paraíso. Serão disponibilizadas do imunizante: primeiras; segundas doses em vacinados com a 1ª até 30 de março; dose de reforço em vacinados com 2ª da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até 25 de janeiro; segunda dose de reforço em imunossuprimidos maiores de 18 anos e idosos acima de 60 anos, ambos vacinados com três doses até 25 de janeiro.

Além disso, as equipes aplicarão a primeira dose da Coronavac e a segunda dose do mesmo imunizante, em pessoas a partir dos seis anos, vacinadas até 27 de abril, nas seguintes unidades: postos de saúde e Policlínica Manejo (9h às 12h), Clínica da Família (9h às 20h), e Policlínica Manejo e ESF Paraíso (17h às 20h). Vale lembrar que conforme determinação, crianças imunossuprimidas não podem se vacinar com a Coronavac

Quinta-feira, dia 26

O Pronto Atendimento Paraíso estará novamente aberto neste dia, das 9h às 18h para novas aplicações. Serão realizadas repescagens de primeira e segunda dose em munícipes a partir de 12 anos; além das aplicações das doses de reforço em pessoas a partir de 18 anos, vacinadas com 2ª até 26 de janeiro; e segunda dose de reforço em idosos a partir de 60 anos e imunossuprimidos maiores de 18 anos, ambos vacinados com três doses até 26 de janeiro.

-Novas oportunidades nesta semana para a população completar e reforçar seu esquema vacinal. Graças a esta adesão dos resendenses na campanha de vacinação contra Covid-19 conseguimos flexibilizar as medidas sanitárias. Além do trabalho incansável dos profissionais de saúde durante toda a pandemia – comentou o secretário de Saúde, Jayme Neto.