Volta Redonda terá um hospital veterinário regional com atendimento gratuito. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro (PL) ao lado do vereador Renan Cury (SDD), ao final de uma reunião na tarde da segunda-feira (23), no Palácio Guanabara. O deputado federal Doutor Luizinho (PP), também participou da reunião. A sugestão apresentada pelo vereador foi bem recebida pelo governador do estado.

De acordo com Renan, a reinvindicação de um hospital veterinário público e gratuito é um sonho antigo da rede e o governador considerou a iniciativa importante na proteção dos animais. “Infelizmente, a situação financeira de Volta Redonda, onde sou vereador, não é boa, o que dificulta tirar a ideia do papel. Por isso busquei ajuda do governador e também do deputado federal Doutor Luizinho, que é meu amigo, também se preocupa com a causa animal, e apoiou o nosso pedido”, comentou o parlamentar.

Segundo Renan, o hospital veterinário deve ficar em Volta Redonda, mas atenderá animais de toda a região. “Isso vai ajudar muito a população e os protetores, que, muitas vezes, se endividam para poder salvar animais feridos nas ruas”, completou o vereador.

O governador Cláudio Castro ficou entusiasmado com a proposta apresentada pelo vereador, tanto que já cogita outros hospitais veterinários para mais regiões do estado. “A solicitação do Renan é importantíssima não só para o Médio Paraíba, mas para todo o estado”, disse. Segundo Castro, o próximo passo é definir o local que poderá abrigar o hospital. “Vamos fazer o mais rápido possível, se Deus quiser. Basta encontrar o lugar apropriado”, garantiu.

De acordo com Renan, em princípio a sugestão é que o hospital veterinário fique na região do bairro Roma, pela facilidade de acesso para outras cidades, assim como o Hospital Regional Zilda Arns. “Já estamos buscando um lugar adequado. Queremos definir o mais rápido possível”, acrescentou.

Cury aproveitou para destacar a atenção que o governador Cláudio Castro dispensa a todos os pleitos que lhe são apresentados. “Em Volta Redonda, ele possibilitou o início da obra de mobilidade urbana, a troca das lâmpadas de sódio por LED, enviou recursos para a saúde, o que possibilitará as reformas do Hospital do Retiro e da UPA do Santo Agostinho. O prefeito Neto tem razão em agradecer ao governador a todo momento. É um cara do bem, sendo muito sensível ao nosso pedido do hospital veterinário”. Foto: Divulgação