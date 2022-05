Encontro serviu para planejar organização de cabos que estão causando transtornos pela cidade

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu na manhã desta sexta-feira, dia 27, no auditório do Palácio 17 de Julho, uma reunião com representantes das principais operadoras de telefonia e internet da cidade. Com a presença de secretários municipais e representantes de autarquias do município, o encontro foi o primeiro para tratar sobre os transtornos causados por cabos jogados pela cidade e que estão gerando reclamações a diversos órgãos municipais.

O presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR), Abimailton Pratti, explicou que o objetivo é tentar organizar esses cabos pelo município, proporcionando uma visão melhor e tornando o aspecto urbano mais organizado.

“Tem muita reclamação de cabos jogados pela cidade, trazendo muito risco para o cidadão. Reclamações à Defesa Civil, Guarda Municipal, ao próprio IPPU, aos órgãos públicos no geral. Queremos dar uma organizada com as empresas que operam na cidade, remover o que não está sendo utilizado e contar com a ajuda deles para que a cidade fique mais bonita e segura”, explicou Abimailton.

Responsável pela área de implantação e operações da operadora Oi, Lael Lázaro elogiou a reunião, ressaltando a importância de unir as operadoras para melhorias para os cidadãos.

“Essa proposta que Volta Redonda está fazendo com as operadoras é de grande importância, porque nem todas as cidades estão fazendo isso. Essa junção de forças para melhorar a cidade vai ter um resultado positivo, não só para as operadoras, como também para a cidade. É importante essa conversa sempre”, afirmou Lael.

Durante e reunião, foi definida a criação de um grupo de trabalho para avançar no planejamento de ações em conjunto.

“Além do grupo de trabalho, também vamos trabalhar uma legislação própria para isso, e a forma de licenciar. Vamos cobrar que as operadoras identifiquem pra gente os pontos da cidade em que eles estão operando”, explicou o presidente do IPPU-VR.

Também participaram da reunião, representantes das secretarias municipais de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), de Ordem Pública (Semop), Defesa Civil, Empresa de Processamentos de Dados de Volta Redonda (EPD-VR).