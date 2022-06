Um homem de 40 anos, procurado pela Justiça por homicídio, foi preso na tarde desta terça-feira (14) no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Ele foi abordado na Rua 14 e durante a abordagem negou ter passagens pela polícia e ainda mentiu o nome da mãe para os policiais.

A PM informou que os agentes faziam patrulhamento pelo local quando viram o suspeito. De acordo com os policiais, ele ficou assustado com a aproximação da guarnição, levando a abordagem.

Questionado, ele negou todas as perguntas feitas pelos policiais, mas após muita insistência, acabou assumindo que estava foragido do sistema penitenciário do Estado de São Paulo por homicídio.

Algemado, ele foi levado à delegacia, onde foi confirmado e cumprido o mandado. O suspeito ficará à disposição da Justiça.