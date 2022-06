Guarda Municipal de Volta Redonda vai realizar leilão com 141 veículos

Evento será online e interessados já podem se cadastrar. Visitação aos lotes leiloados ficará disponível na véspera

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) vai realizar no dia 14 de julho, a partir das 10h30, um leilão de 141 veículos removidos por infrações relacionadas ao código de trânsito. O evento será online em respeito às normas de prevenção à Covid-19.

Serão leiloados: 102 motos, 39 carros para serem regularizados pelos arrematantes e 106 veículos como sucata para serem prensados (somente empresas especializadas no ramo de prensagem).

Para participar, os interessados deverão fazer o cadastro de forma antecipada, com pelo menos 24h de antecedência do início do leilão, no sit…