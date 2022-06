Estudantes doaram sangue e convidaram parentes e amigos a participarem da campanha do Junho Vermelho, mês de conscientização

No Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado neste 14 de junho (terça-feira), o Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, localizado no Hospital São João Batista (HSJB), recebeu alunos do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda. Eles estão participando da campanha realizada pelo Hemonúcleo, “Junho Vermelho” – mês de conscientização para doação de sangue –, que tem atraído diversos grupos da sociedade para contribuir com a unidade.

Além de doarem sangue, os estudantes estão levando parentes e amigos para doarem também. Toda a ação faz parte de uma gincana da unidade escolar, que vai premiar uma das quatro turmas do colégio que consiga levar mais doadores ao Banco de Sangue. Dentre os participantes estava Geovane Souza, de 18 anos, morador do Padre Josimo e aluno do 3º ano do ensino médio. É a segunda vez que ele doa, ação que tem como referência o pai, que é doador frequente, segundo ele.

“Tem um ditado que diz: a palavra convence, o exemplo arrasta. Com isso, consegui convencer alguns alunos a doarem também, além de trazer parentes. Meu pai doa há anos e vem hoje (terça) doar mais uma vez. No Corpo de Bombeiros temos um lema: vida alheia, riqueza a salvar. Qual a riqueza maior que a vida? Poder ajudar ao próximo, tendo amor pelo próximo, é extremamente gratificante”, ressaltou Geovane.

Além dos alunos do Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, outras instituições também estão participando do Junho Vermelho do Hemonúcleo, como a presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda, Carolina Patitucci, e outros advogados; jogadores do Volta Redonda Futebol Clube (Voltaço); estudantes do Colégio Rio de Janeiro (bairro Sessenta); Grupo Velhoteranos Veteras (time de futebol), com a Campanha Braço Amigo; Rotary Club; 53º Grupo Escoteiro Vigilante da Acácia; Liga de Hemoterapia com alunos de Medicina do UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda); e alunos de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF).

No total, o Hemonúcleo de Volta Redonda está com uma média de 415 doadores por mês. De acordo com a responsável pela captação de doadores da unidade, a assessora administrativa Cristina Maria Oliveira Teixeira, esse número cai 30% no período de frio, e os tipos de sangue mais necessários são: O+, O- e A+.

“Nosso hemonúcleo atende, além de Volta Redonda, os municípios de Piraí e Pinheiral. Atendemos aqui o São João Batista (HSJB) e os hospitais do Retiro (Dr. Munir Rafful), Hinja, de Piraí, de Pinheiral, o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Conforto. Mesmo estando em primeiro lugar no ranking do interior do estado em número de doadores, ainda assim nosso estoque não é suficiente em relação à demanda”, explicou.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira, explica que, com os feriados de Santo Antônio (13) e Corpus Christi (16), a procura por parte dos doadores tende a ser baixa, mas a campanha está sendo feita para ampliar o número neste momento.

“É uma semana complicada, com apenas dois dias para doação, mas esta terça é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Temos um apelo muito grande aos doadores e estamos contando com a participação de muitas instituições neste mês. Isso tem nos ajudado muito. Volta Redonda é uma cidade que tem uma cultura de doação de sangue e peço que a população continue comparecendo, pois cada doação pode salvar até quatro vidas”, afirmou o médico.

Como doar?

O Banco de Sangue funciona no Hospital São João Batista e a captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. E após o procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas). Não é necessário o agendamento para a realização da doação. O doador não poderá doar em jejum. Ele precisa estar alimentado. E não basta só tomar café, é necessário comer algo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramal 325 e 326).

Requisitos para ser doador

– Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

– Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

-Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

-Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante. Fotos: Cris Oliveira